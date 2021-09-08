Birçok şeyi sorgulatacak gerçek... İşte Şenol Güneş'in tazminatı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2020’de, turnuvanın en kötü takımı oldu; 3 maçta 3 mağlubiyet alındı. Özellikle İtalya maçında kendi yarı sahamızdan çıkamamamız adeta alay konusu oldu. Maçtan önce topu sahaya getiren RC aracın bile Türkiye’den daha fazla topla oynadığı esprileri yapıldı.

Dünya Kupası elemeleri öncesinde Milli Takım’da değişim olacağı öngörülürken, Euro 2020’deki teknik heyet yola devam etti. Önce Karadağ karşısında 2-2 berabere kalındı, ardından Cebelitarık karşısında bile “bireysel başarılar” sayesinde zar zor galip geldik.

Hollanda maçında ise tam anlamıyla hezimeti yaşadık; 6-1 mağlup olduk.

Tüm spor otoriteleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in artık bırakması konusunda hemfikir olmuş durumda.

Ancak Şenol Güneş’in ısrarla istifa etmemesi dikkatlerden kaçmıyor.

Güneş’in bırakmaması, yıllık 3.2 milyon Euro maaş almasını ve tazminatını akıllara getirdi.

Türkiye’yi 6-1 mağlup eden Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal’in 1.2 milyon Euro maaş aldığı göz önünde bulundurulduğunda, dünya genelinde en çok kazanan milli takım hocalarından biri olan Şenol Güneş’in tazminatı tekrar gündem oldu.

TFF kovarsa 52.5 milyon TL ödeyecek

Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon Euro maaş alan 69 yaşındaki teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon Euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı. Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) aldığı aylık miktar 266 bin euro.

Federasyonun fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon Euro. Yani Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL.

Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası yükselen istifa sorusuna karşılık olarak 8 Temmuz 2021'deki basın toplantısında, “İstifa etmeyi düşündüm, konuştum, tartıştım. Göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim.” ifadelerini kullanmıştı.

Güneş, sonraki maçlarda yaşanan yenilgilerin ardından istifa sorusu yönelten gazetecileri terslemesiyle gündem olmuştu.