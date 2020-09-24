Birçok hastalığa şifa saçıyor: Barbunyanın inanılmaz faydaları

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen, Baklagiller familyasına ait olan barbunya, zengin içeriği ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir besindir. Özellikle protein, lif ve B vitamini deposu olan bu inanılmaz besin, uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilmektedir. Bir tabak barbunya, vücudun ihtiyacı olan proteinin yüzde 50'sini karşılar. Protein bakımından zengin olmasıyla birlikte et tüketmeyenler için de ideal bir besindir.

Birçok hastalığa şifa olsa da aşırı tüketildiğinde migren gibi hastalıkları arttırabileceği unutulmamalıdır.

Peki barbunya nelere iyi gelir? İşte barbunyanın şifa saçtığı hastalıklar...

- Kanser düşmanıdır, kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Özellikle kolon kanserinde etkilidir.

- Beyin sağlığı için birebirdir. Beynin konsantre gücünü arttırır, hafızayı güçlendirir.

- Kötü kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur. Damarlardaki iltihaplanmayı yok eder. Kalp krizi gibi ciddi sağlık problemlerini engeller.

- Mide ve bağırsak sağlığı için de faydalıdır. Mide ve bağırsakların toksin tutmasını önler, toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar.

- Sindirim sistemindeki lif oranını arttırır, zayıflamaya yardımcı olur.

- Böbreklerde taş ve kum oluşmasını engeller. Oluşmuş taş ve kumun vücuttan atılmasını destekler.

- Kemik sağlığını korur. Kemik gelişimine katkı sağlar. Kemik hastalıkları riskini en aza indirir. Ayrıca romatizmaya iyi geldiği birçok araştırmayla kanıtlanmıştır.

- Vücudun gün boyu enerjik ve dinç olmasını sağlar. Yaşlanma gibi durumları da azaltır.

- Hem protein hem de demir bakımından zengin olmasıyla birlikte et yemeyenler için ideal bir besindir.

- Hücreleri yeniler, cildin daha canlı görünmesini sağlar.