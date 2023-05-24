Birbirlerini suçladılar! Millet İttifakı’nda derin çatlak

Uşak’ta Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti arasındaki 14 Mayıs seçimleri sonrası yaşanan ayrışma yeni boyutlara taşındı. İttifak ortakları arasındaki tartışma, 13 Mayıs akşamı seçim yasaklarının başladığı anlarda CHP 2. Sıra Uşak Milletvekili Adayı İsmet Akın’ın “Değerli Uşaklı hemşehrim, oyun boşa gitmesin. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy CHP’ye” şeklindeki toplu SMS’i ile başladı. İYİ Parti Uşak Milletvekili Adayı Muhammed Gür’ün milletvekilliğini yurt dışından gelen bin oyla AK Parti’ye kaptırması, İYİ Parti Uşak Teşkilatı'nda seçimin kaybedilme nedeninin İsmet Akın’ın attığı mesaj olduğu kanaatini uyandırdı.

“İYİ Parti, Uşak’ta yalnız bırakıldı”

Seçimlerden 3 gün sonra İsmet Akın’ın attığı mesajları kastederek bir basın açıklaması yapan İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Sözver Obalı, “Biz, hiçbir zaman bel altı siyaset yapmadık. CHP tüm ortak liste tekliflerimizi reddetti. Bize 3. sıra teklif etti. Uşak’ta Millet İttifakı bileşenleri tarafından İYİ Parti yalnız bırakılmıştır. Biz seçimlerde ‘Bir oy Meral’e, bir oy Kemal’e’ dedik. İkinci tur için de çalışacağız” dedi.

CHP’li başkan özür diledi

İYİ Partili Obalı’nın bu açıklamalarından yarım saat sonra Altılı Masanın diğer parti il başkanları ile İYİ Parti il binasına gelen CHP Uşak İl Başkanı Koray Akgün, İsmet Akın’ın mesajında kasıt olmadığını iddia ederek, Obalı’dan partisi adına özür dilemişti.

Tartışmalar bitmek bilmedi

İttifak'ta yer alan iki parti temsilcileri arasında devam eden atışmalar, Uşak Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yasin Yavuz’un CHP Uşak 2. Sıra Milletvekili Adayı İsmet Akın’ı seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle şikayet edeceğini duyurmasının ardından farklı bir boyut kazandı.

Yasin Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi dinle İsmet Akın. Ben seçim süreci boyunca çalışırken, oğlum özlediğinde partiye gelip sarılıp gitti. Emek verdik, kimseyi karalamadık, kötülemedik. Kendi inandığımız doğrular için sadece çalıştık. Seçim yasaklarından sonra attığın bu mesaj ve seçim süresince ‘İYİ Parti dağıldı, anketlerde yüzde 7' diyerek sahte anketler yayınlayarak attığın iftiralar nedeniyle, şahsi hırsın benim emeğimin boşa gitmesine sebep oldun. Öncelikle söyleyeyim, seni yasaklara uymadığın için şikayet edeceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışırken Pazar günü seçim var. Neredesin? Varamadın mı Ankara’ya? Sen bu seçimi Uşak’ta iktidara hediye edensin. Bu saatten sonra senin benim teşkilatıma borcun var. Verecek hesabın var” ifadelerini kullandı.

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