Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya’da bir uçuş esnasında fenalaşmasından beri komada olan, tedavisi ise Almanya’da süren Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Navalnıy'ın başına gelenlerin soruşturulmasını, Almanya'nın savsakladığını belirtti.

Zaharova, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy’nin komada olmasının nedeniyle ilgili Almanya’nın Rusya’ya yaptığı acil soruşturma çağrılarına atıfta bulunarak ısrarcısı oldukların aciliyetin nerede olduklarını sordu. Zaharova, aciliyetsiz davranan tarafın aslında Almanya olduğunu ileri sürdü.

Bakanlık Sözcüsü, Rus soruşturmacıların, Navalnıy hakkında 27 Ağustos tarihinde Alman makamlarına ilettiği bilgi talebine Almanya'nın hala cevap vermediğini bildirdi.

Zaharova'nın açıklamaları, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Rusya’nın yakında muhalif isim Navalnıy’nin zehirlenmesiyle ilgili bir açıklama yapmak zorunda olduğunu, aksi takdirde yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağını söylemesini seyretti.

Zaharova, yaptığı açıklamada, Maas'a, Alman hükümetinin açıklamalarında samimi ise Rus savcıların bilgi paylaşımı isteğine bir an önce bir cevap vermekle de ilgileniyor olmaları gerektiğini söyledi.

Zaharova, cevap vermeyerek Berlin'in çağrısını yaptığı soruşturma sürecini kendisinin savsakladığını ifade etti ve Almanya'nun bunun kasten mi yaptığını sorguladı.

Almanya'nın Rus muhalif Navalnıy’in başına gelenler hususunda dürüst olduğundan kesin bir biçimde emin olamadıklarını söyleyen Zaharova, Almanya’nın ikili oynamadığından henüz emin olmadıklarını sözlerine ekledi.

Almanya hükümeti eylül ayının başında laboratuvar sonuçlarının Rus muhalif Navalnıy’nın vücudunda, Noviçok adı ile bahsettikleri zehirli bir maddeye rastlandığını duyurmuştu.

Kremlin yetkilileri de Almanya’nın bu sonuca nasıl varıldığına ilişkin somut bilgilerin kendilerine iletilmediğini belirtmişti.

20 Ağustos tarihinden beri komada. olan ve zehirlendiği iddiaları tartışılan Navalnıy, 22 Ağustos’ta, uçuş sırasında fenalaşmasının ardından tedavi gördüğü Sibirya kentinden Berlin’deki Charite kliniğine ulaştırılmıştı.