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Birbirlerine girdiler... Hristiyan dünyasında kaos!

Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'daki Rus yanlısı muhaliflerle yaşanan çatışmalarla büyüyen ve Kerç Boğazı'ndaki krizle devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki siyasi ve askeri gerilim, Ortodoks dünyasında da cepheleşmeye neden oldu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 07:11
Birbirlerine girdiler... Hristiyan dünyasında kaos!

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden alınan onayın ardından Rusya'dan bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Aralık 2018'de kuruldu. 16 Aralık günü üç Ortodoks kilisesinin din adamı ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko bağımsız kiliseyi resmen ilan etti.
 
Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak kabul ediliyor.
 
Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesini onamak için hazırlandığı günlerde Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini kestiğini duyurdu.
 
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 2014 yılından beri bağımsız kilise talebinde bulunann Ukraynalılara onay veren Fener Rum Patrikhanesine bir mektup yazdı. Kirill mektubunda, Fener Rum Patrikhanesi'nin ayrılıkçıları desteklediğini ve ayrılıkçılarla ilişkiyi derhal kesmesi gerektiğini belirtti.
 
Fener Rum Patrikhanesi verdikleri karardan vazgeçmeyeceğini açıklarken Kremlin ise açıklamalarında bölünme karşıtı açıklamalarını sürdürdü.
 
Kilisenin kurulmasından memnun olduklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni kilisenin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy'i tebrik etti.
 
Polonya Ortodoks Kilisesi'nin lideri Sawa, Ukrayna'nın kurduğu bağımsız kiliseyi tanımadıklarını duyurdu. Sawa'nın Fener Rum Patrikhanesi lideri I. Bartholomeos'a yazdığı mektupta, Polonya kilisesinin kısa süre önce Ukrayna'da kurulan ve şizmatikten (dini konularda ayrımcılık/bölücülük) oluşan yapıyı tanımadığı belirtildi.
 
Kilise kurulmadan da İskenderiye ve Polonya Ortodoks kiliseseleri ayrılık sürecinde oluşabilecek bir krizin önüne geçilmesi çağrısında bulunurken, Bartholomeos Ukrayna kilisesinin muhaliflere rağmen bağımsızlığını kazanacağını ümit ettiiğini belirtmişti.

Kaynak: Star

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 07:11
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Ukrayna
  4. kilise
  5. kırım
  6. DÜNYA Haberleri

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