Birbirinizin maskesini ne güzel düşürüyorsunuz! Halk TV ve Tele 1 kavgasında yeni perde
Tele 1 muhabiri konuşmaya başladığı anda Halk TV canlı yayını kesti.
Gezi provokasyonunun 9. yılında Taksim’de yapılan basın açıklamasını takip eden TELE 1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Yöneticisi Mustafa Kuleli, DİSK Basın – İş Genel Başkanı Faruk Eren ve gazeteciler Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasında gazeteciler açıklama yaptı. Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz gazetecilik faaliyetinin engellendiğini savundu. Halk TV, Tele 1 muhabiri Engin Açar konuşmaya başladığı sırada apar topar yayından çıktı.
Öte yandan Halk TV haber koordinatörü İnan Demirel, TELE 1’i arayarak, reklama çıkmak zorunda olduklarını o yüzden konuşmayı kestiklerini ve kasıt olmadığını söyledi.
Fakat Açar’ın konuşması kesildikten sonra stüdyoda ekonomi değerlendirmesi yapıldığı ve reklama gidilmediği görüldü.