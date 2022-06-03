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Medya Birbirinizin maskesini ne güzel düşürüyorsunuz! Halk TV ve Tele 1 kavgasında yeni perde
Medya

Birbirinizin maskesini ne güzel düşürüyorsunuz! Halk TV ve Tele 1 kavgasında yeni perde

Tele 1 muhabiri konuşmaya başladığı anda Halk TV canlı yayını kesti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 14:24:00 -

Gezi provokasyonunun 9. yılında Taksim’de yapılan basın açıklamasını takip eden TELE 1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Yöneticisi Mustafa Kuleli, DİSK Basın – İş Genel Başkanı Faruk Eren ve gazeteciler Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında gazeteciler açıklama yaptı. Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz gazetecilik faaliyetinin engellendiğini savundu. Halk TV, Tele 1 muhabiri Engin Açar konuşmaya başladığı sırada apar topar yayından çıktı.

Öte yandan Halk TV haber koordinatörü İnan Demirel, TELE 1’i arayarak, reklama çıkmak zorunda olduklarını o yüzden konuşmayı kestiklerini ve kasıt olmadığını söyledi.

Fakat Açar’ın konuşması kesildikten sonra stüdyoda ekonomi değerlendirmesi yapıldığı ve reklama gidilmediği görüldü.

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