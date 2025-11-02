  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milletin adamı 23 yıldır kesintisiz iktidar! AK Parti’den Türk siyasetine damga

28 Şubatçı Reha Muhtar ortalığı karıştırdı!

İstanbul Boğazı’nda nefes kesen kurtarma! Genç kadının hayatı saniyelerle ölçüldü

BAE, İsrail gibi davranıyor. Dubai’ye gitmeyi bırakın. BAE’nin parası Sudanlı çocukların kanına bulanmış durumda

İstanbul’da suçla mücadelede yeni dönem! Havada yakalayıp karada paketliyorlar

Tel Aviv’de İşgalciler Ayakta: Gazze Ateşkesi İçin Sokakları Ateşe Verdiler!

Zonguldak'ta kahvehaneyi taradılar! Ölü ve yaralılar var

Yurtdışındaki Türkleri ilgilendiriyor! SGK başvurularında kolaylık geliyor

Partizanın sigortası CHP’li belediyeden

Osman Kavala için kafayı çıkardılar! Gül’ü, Çiçek’i, Taşgetiren’i, Türmen’i hepsi bir yerde
Dünya Birbirine kattı: İran'dan nükleer bomba çıkışı! İranlı danışman adeta tehdit etti... Temaslarda bulundu mu?
Dünya

Birbirine kattı: İran'dan nükleer bomba çıkışı! İranlı danışman adeta tehdit etti... Temaslarda bulundu mu?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Birbirine kattı: İran'dan nükleer bomba çıkışı! İranlı danışman adeta tehdit etti... Temaslarda bulundu mu?

İran Dini Lideri'nin Danışmanı, Yargı Erki İnsan Hakları Yüksek Konseyi eski Sekreteri Cevad Laricani ülkenin teknik açıdan iki haftadan daha kısa sürede nükleer bomba üretebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Adeta tehdit edercesine şu sözleri sonrası temaslarda bulundu mu sorusu gündeme geldi.

İran Dini Lideri'nin Danışmanı, Yargı Erki İnsan Hakları Yüksek Konseyi eski Sekreteri Cevad Laricani ülkenin teknik açıdan iki haftadan daha kısa sürede nükleer bomba üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Temaslarda bulundu mu soruları gündeme geldi. Ancak Dini Lider'in bunu yasaklayan fetvası böyle bir adıma engel oluyor.

Oxu.Az'ın haberine göre, bu konuda Azad İran bilgi paylaştı. Sözleri nedeniyle gündeme geldi.

Laricani, "Ülke iki haftadan daha kısa sürede nükleer bombaya sahip olabilir, ama biz dinimize sadığız," diye vurguladı.

O, aynı zamanda ülkenin nükleer imkanlarının geliştirilmesinin taraftarı olduğunu, bu imkanların her alanda önemli olduğunu, fakat dini ve siyasi sınırlamalar çerçevesinde hareket edileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söylemişti.

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi
Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

Aktüel

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23