Birbirine kattı: İran'dan nükleer bomba çıkışı! İranlı danışman adeta tehdit etti... Temaslarda bulundu mu?

İran Dini Lideri'nin Danışmanı, Yargı Erki İnsan Hakları Yüksek Konseyi eski Sekreteri Cevad Laricani ülkenin teknik açıdan iki haftadan daha kısa sürede nükleer bomba üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Temaslarda bulundu mu soruları gündeme geldi. Ancak Dini Lider'in bunu yasaklayan fetvası böyle bir adıma engel oluyor.

Oxu.Az'ın haberine göre, bu konuda Azad İran bilgi paylaştı. Sözleri nedeniyle gündeme geldi.

Laricani, "Ülke iki haftadan daha kısa sürede nükleer bombaya sahip olabilir, ama biz dinimize sadığız," diye vurguladı.

O, aynı zamanda ülkenin nükleer imkanlarının geliştirilmesinin taraftarı olduğunu, bu imkanların her alanda önemli olduğunu, fakat dini ve siyasi sınırlamalar çerçevesinde hareket edileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söylemişti.