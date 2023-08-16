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Yaşam Biraz tefekkür... İki başlı yılanın inanılmaz yaşam mücadelesi!
Yaşam

Biraz tefekkür... İki başlı yılanın inanılmaz yaşam mücadelesi!

Yeniakit Publisher
2023-08-16 16:02:00 - 2023-08-16 16:16:15
Biraz tefekkür... İki başlı yılanın inanılmaz yaşam mücadelesi!

ABD'nin Teksas eyaletinde, uzun süredir tedavi gören iki başlı yılan sağlığına kavuşunca hayvanat bahçesine geri getirildi.

2021 yılında boynunda meydana gelen bir zedelenme nedeniyle tedavi altına alınan iki başlı yılan, Cameron Park Hayvanat Bahçesi'ne geri getirildi.

Cameron Park Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, "Muhtemelen tek vücuduna çelişkili komutlar veren iki beyni olduğu için vahşi doğada uzun süre hayatta kalamazdı, bu nedenle hareketleri tipik tek başlı yılanlardan daha düzensiz koordinasyondadır" ifadelerine yer verildi.

İki farklı yöne gitmeye çalışınca boynu hasar gördü!

Yılanın, iki farklı yöne gitmeye çalışması nedeniyle boynunun hasar gördüğü aktarıldı. Yılanın, 'sergilendiği alanının daha güvenli hale getirildiğini' aktaran yetkililer, halkı da 'Pancho ve Lefty' adı verilen yılanı ziyaret etmeye çağırdı.

Cameron Park Hayvanat Bahçesi'nde sürüngenler ve amfibilere bakan Maddie Michels-Boyce isimli görevli ise şunları söyledi:

Sağ beyin çok daha baskın ve nereye gittiklerini kontrol etme eğiliminde. Sol kafa ara sıra yemek yiyor ama görünüşe göre çoğunlukla sağ kafanın gitmek istediği yere gidiyor.
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