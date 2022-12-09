Bırakın yabancı karakterleri... TRT'den dev yapım! Nefesler tutuldu...

TRT ortak yapımı “Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu” filmi vizyona girdi. Çocuklara zamanda yolculuk yaptıracak olan ve yenilenen tasarımıyla gelenekle geleceği buluşturacak film, minik seyircileriyle beyazperdede buluşacak.

Anadolu’nun en sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca’nın sevimli dostlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktığı “Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu” filmi seyirciyle buluştu. TRT Çocuk›un ilgiyle izlenen çizgi filmi “Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu”, yenilenen tasarımıyla beyazperdede. Minik izleyiciler, yıllardır televizyon ekranında iki boyutlu olarak izledikleri Nasreddin Hoca’yı sinema salonunda üç boyutlu bir şekilde görecek ve onunla birlikte maceralara atılacak.

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan 3D animasyon türündeki film; dostluk, arkadaşlık ve iş birliğinin başarıya götüren yollarını ortaya koyan evrensel bir mesaja sahip. Nasreddin Hoca’nın zamanda yolculuk aracına yanlışlıkla giren iki hırsız yüzünden işlerin karışmasını konu alan film, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor. Nurullah Yenihan ve Naser Merati’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı. Filmin eğlenceli müziklerini ise Murat Dalkılıç ve Burak Çambel hazırladı.

Dinamik bir senaryo yapısında olan filmin konusu şöyle: Nasreddin Hoca’nın zamanda yolculuk aracına yanlışlıkla giren iki hırsız yüzünden işler karışır. Kahramanlarımız olayların akışını düzeltmek için heyecanlı bir maceraya atılır. Kahramanlar, iki farklı zaman arasında değişen hayat koşullarını uyumlu hâle getirmek için çabalarlar.