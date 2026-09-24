Bırakın savaşları durdurmayı salona koltuk bile alamamışlar! İşte Erdoğan’ın reform çağrısının özeti: BM’nin hal-i pürmelali!

Birleşmiş Milletler'in yapısının günümüz dünyasının ihtiyaçlarına ve krizlere karşı cevap veremediğine ilişkin tartışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sürerken, BM merkezinden çekilen bir fotoğraf tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ukrayna'nın eski BM Daimi Temsilcisi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Birinci Başkan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, BM'deki 1 No'lu Konferans Salonu'nda bulunan yıpranmış koltukların fotoğrafını paylaştı.

KOLTUK GETİREMEYEN BARIŞ GETİREBİLİR Mİ?

Kyslytsya, eski ve yıpranmış koltukları yalnızca fiziki bir sorun olarak değerlendirmedi. Fotoğrafı BM'nin mevcut durumuna ilişkin bir metafor olarak kullanan Ukraynalı yetkili, örgütün “modası geçmiş, kendini kaybetmiş ve köklü bir değişime ihtiyaç duyan” bir yapıya dönüştüğünü savundu.

Kyslytsya ayrıca BM'nin temellerine ilişkin Yalta Konferansı'na atıfta bulunarak örgütün artık bir “barış direği” olmadığını ileri sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YILLARDIR İTİRAZ EDİYOR

Kyslytsya'nın paylaşımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır yaptığı BM reformu çağrılarını da yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, son olarak22 Eylül'de yayımlanan “Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı” başlıklı makalesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin hâlâ İkinci Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığını belirterek küresel karar alma mekanizmalarının günümüz şartlarına uyarlanmasının artık ertelenemeyeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca reformun merkezine veto imtiyazının kaldırılmasını koydu.

Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamalarda da mevcut uluslararası yönetim modelinin çağın gerisinde kaldığını savundu. 190'dan fazla ülkenin iradesinin beş ülkenin kararlarına bağlı olduğu bir sistemin adil olmadığını belirten Erdoğan, uzun süredir kullandığı “Dünya 5'ten büyüktür” ifadesini bir kez daha yineledi.