Bir zamanların yıldızıydı peki şimdi? Böyle skandal görülmedi! Yazıklar olsun sana

Dünyanın en çok kupa kazanan oyuncusu konumunda bulunan eski Barcelonalı Dani Alves, cinsel taciz sebebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Yıldız futbolcunun cezaevinde açlık grevine başladığı öğrenildi.

Barcelona'nın eski yıldızı Dani Alves, 30 Aralık 2022 gecesinde bir diskoda 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilen yıldız oyuncunun açlık grevine başladığı yazıldı.

Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barcelona'da tutuklanmasının ardından, son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti. Futbolu bırakmaya karar veren Dani Alves'in buna şans tanımadan hapishaneye girmesinin ardından yeni olaylar gelişti.

39 yaşındaki Dani Alves'in gönderildiği hapishanede can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle yer değiştirmek istediği kaydedildi. 200 mahkumla birlikte aynı yerde kalan Dani Alves'in bu talebi onaylandı ve yeri değiştirildi.

Brezilyalı oyuncu 80 mahkumun bulunduğu, tek hücreli bir hapishaneye götürüldü.

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Hayatı zindana dönen Dani Alves'e bir şok da eşinden geldi. Yaşanan taciz olayından sonra eşi Joana Sanz boşanmak istiyor ve bu talebi avukatına iletti. Bu talebin Dani Alves'e ulaşmasının ardından Brezilyalı oyuncu adeta yıkıldı ve cezaevinde açlık grevine başladı. Haberin detayında Alves, eşi Sanz'ın kararını öğrendiğinden beri hiçbir şey yemediği öğrenildi.