Bir zamanların şampiyonuydu, şimdiki durumu ise...
2009-2010 sezonunu Süper Lig'de şampiyon tamamlayan Bursaspor’da işler hiç iyi gitmiyor. 19 takımlı 2. lig’de 16. sırada yoluna devam eden yeşil-beyazlılar’da olağanüstü kongre kararı alındı.
2009-2010 sezonunu şampiyon tamamlayan Bursaspor’da işler hiç iyi gitmiyor. 19 takımlı 2. lig’de 16. sırada yoluna devam eden yeşil-beyazlılar’da olağanüstü kongre kararı alındı.
Olağanüstü Kongre kararı alan Bursaspor’da başkan adayı çıkmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, Genel Kurul’un ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Esenler Erokspor maçı sonrası kongre kararı alan Bursaspor Kulübü’nde başkan adayı çıkmadı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 22.10.2022 / 30.10.2022 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle, kulübümüz tüzüğünün 18. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliği'nin 14/2 maddesi gereğince; altı ay içerisinde Yönetim Kurulumuzca belirlenecek ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir” denildi. Divan Başkanı Galip Sakder de aynı konudan bahsederek Bursaspor Kulübü için bu durumun hayırlı olmasını diledi.
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