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Bir zamanların gol makinesiydi! Eski Beşiktaşlı Oktay neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 15:49:00 -

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nın kolunun çıktığı öğrenildi. Olaya karışan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, eşi Başak Derelioğlu ile birlikte trafikte dehşeti yaşadı. 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy'de Erenköy Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Oktay Derelioğlu, trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı.

İsimlerinin Z.K., ve N.K., olduğu belirlenen şüpheliler, ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Oktay ve Başak Derelioğlu çifti şahıslar tarafından darp edildi.

Aldığı darbelerle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

Z.K., ve N.K., isimli şahıslar emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede Derelioğlu'nun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.
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Gözaltına alınan Z.K., ve N.K., poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

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