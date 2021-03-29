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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs’la ilgili gerçek ortaya çıktı! İngiliz tanklarıyla ilgili çarpıcı detay
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs’la ilgili gerçek ortaya çıktı! İngiliz tanklarıyla ilgili çarpıcı detay

TRT’de heyecanlan beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yapımıyla ilgili detaylar ön plana çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:36:00 -
Bir Zamanlar Kıbrıs’la ilgili gerçek ortaya çıktı! İngiliz tanklarıyla ilgili çarpıcı detay

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Teşkilat gibi dizilerle öne çıkan TRT’de bir dizi daha bomba gibi geliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs isimli diziye yoğun ilgi gösterildi.

Peki TRT1’in çok iddialı dizisinin perde arkasında neler var? Hikaye, prodüksiyon, oyunculuk performansları gibi konular öne çıkacak. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin perde arkasındaki tüm gerçekler:

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini tarihi olaylar çerçevesinde ekranlara taşıyacak olan, 1963 yılı Kanlı Noel ile başlayan saldırıların anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla ses getirecek.

Ön hazırlık süreci 6 ay sürdü…

Çekimleri KKTC’de gerçekleşen, ön hazırlık çalışmaları 6 ay süren dizinin kamera arkası ekibi 170 kişiden oluşuyor. O dönemi kusursuz bir şekilde yansıtmak için uzun soluklu bir araştırma süreci geçiren ekip, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündü. Dönemi mercek altına alan ekip, o yılları bire bir yaşayan kişilerle de bir araya geldi.

5 TIR dolusu malzeme Türkiye’den Kıbrıs’a yola çıktı…

Pandemi süreci nedeniyle yapılan testlerin ardından İstanbul’dan Kıbrıs’a uçan teknik ekip ve oyuncular, 10 günlük karantina sürecinin ardından sete çıktı. Dizide kullanılan kostümler döneme ait görsellerden referans alınarak tamamı özel olarak tasarlandı ve dikildi. 3000’e yakın kostüm ve aksesuar üretimi yapıldı. 5 tır dolusu teknik malzeme ve döneme ait aksesuarlar Türkiye’den Kıbrıs’a getirildi. Ayrıca teknik malzemeyi taşıyan kamyon ve araçlarla birlikte karavanlar Mersin’den gemi geçişi ile Kıbrıs’a geçti.

Dizide izleyenleri etkisi altında alacak mekanlar için de yoğun bir çalışma yapıldı. Öncü prodüksiyon ekibi döneme ait tarihi yapıları, köyleri inceleyerek çekim bölgelerini belirledi ve hazırlıklara başladı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla belirlenen mekanların dış yapısı dönem dokusunu koruduğu için, iç dokuları tamamen 1960’lı yıllara özgü şekilde yeniden inşa edildi.

60’lı yıllara ait araçlar ve İngiliz tankları sıfırdan üretildi…

Dizide kullanılan döneme ait 50 adet araçtan çalışmayanlar tamir edilerek kullanılır hale getirildi. Bir Zamanlar Kıbrıs ekibi dizide kullanılmak üzere o yıllara ait 6 araç ve 2 adet İngiliz Tankı üretimi yaptı. Dizinin heyecanla beklenen ilk bölümünde 1500 figüran rol aldı, Döneme ait 600 adeti aşkın silah imalatı yapıldı.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” yakında TRT1’de…

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