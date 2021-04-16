Bir Zamanlar Kıbrıs’a damga vuran sahne! Türk jetleri böyle görüntülendi

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 22 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu?

Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal’in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı’nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek.

Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir.

Ama bunun farkına varan biri vardır.

Ankaralı ise Lefkoşa’da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat’ın ailesinin naaşlarının Türkiye’ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye’nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır.

Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği’dir. Ankaralı'nın Sovyetler Birliği’nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak neler yaptığı da ortaya çıktı.

İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralı’nın nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.