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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicileri dikkat! Üzecek karar
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicileri dikkat! Üzecek karar

TRT1'de seyirci ile buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimlerinin gecikeceği, dolayısıyla dizinin ekrana gelmesinin Ekim ayını bulabileceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:11:00 -
Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicileri dikkat! Üzecek karar

TRT1'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor.

Dizi ekibinin Ağustos ayının sonunda bir araya gelmesi ve çekimlerin Kuzey Kıbrıs’ta devam etmesi planlanıyordu. Fakat Kıbrıs'ın şu dönemde çok sıcak olmasının ekipleri kaygılandırıldığı ifade edildi. Dizinin bir ara Ayvalık’ta çekilmesi gündeme gelse de bu karardan hemen vazgeçildiği belirtildi.

Televizyon Gazetesinin haberine göre; 27 Ağustos’ta dizi ekibi bir araya gelecek ve ikinci sezon çekimleri başlayacaktı. Fakat söz konusu karar değiştirildi.

Dizi ekibi yüksek sıcaklar sebebi ile planlanandan daha geç buluşacak. Haliyle ikinci sezonun da ekrana gelmesi gecikecek.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayınlanmasının Ekim ayını bulabileceği de belirtiliyor.

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