Ekranlara getirdiği kaliteli yapımlarla takdir toplayan TRT 1 şimdi ise bir dönem dizisiyle milyonları buluşturacak. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin fragmanı büyük ilgi gördü. Diziyi izlemek isteyenler ise Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin anlatılacağı dizinin ilk bölümü 1 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci’yi Pelin Karahan, Türkiye’den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson’u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.