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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs dizinde flaş karar! Yerine getirecek
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs dizinde flaş karar! Yerine getirecek

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi fırtınalar estirmeye devam ediyor. İlerleyen bölümlerdeki ayrıntılar hayranları şimdiden etkilemiş durumda.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:19:00 -

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yankıları sürüyor.

Yayınlanan bölümleri büyük beğeni toplayan dizide Kıbrıs Türk halkının adada yaşadığı zorluklardan sonra mücadele ettiği anlar öne çıkıyor.

Büyük mücadele ortasında Ankaralı karakteri öne çıkacak. Dizinin üçüncü bölümünde; Kemal’in tek amacı konuşuluyor. Kemal durumu ağırlaşan babasını ve göç kafilesini Ankaralı’nın kurduğu göç çadırına götürmek için çaba sarf edecek.

Ankaralı Lefkoşa’daki yaralıların ve Binbaşı Nihat’ın ailesinin naaşlarını Türkiye’ye sevk edebilmesi için kritik göreve çıkarak, İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak.

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