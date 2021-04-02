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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs bomba etkisi yaptı! Yürek yakan sahneler
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs bomba etkisi yaptı! Yürek yakan sahneler

TRT1'in en iddialı dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Kıbrıs, dün akşam ilk bölümüyle bomba etkisi yaptı. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşıyan dizinin ilk bölümünde Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine düzenlediği saldırıdan yürek yakan sahneler ekrana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:38:00 -

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi dün akşam nefes kesen ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünde 1960'ların Kıbrıs'ta şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe'ye veda ederek Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş'la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir oynuyor.

Rum komutan Samson'u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş'a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor.

Kanlı Noel'i oynadılar

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk bölümünde 21 Aralık 1963 sabahı işlendi. Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı. Yüzyıllardır Akdeniz'in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.

O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs'ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve "Anavatan"da, Ankara'da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla "eskisi gibi olmayacak" şekilde değişti.

Twıtter'da trend oldu

Kadın, çocuk, genç ve yaşlı birçok kişinin öldürüldüğü kanlı gecenin sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi. Başarılı oyunculukların sergilendiği dizi ilk bölümüyle Twitter'da trend olurken binlerce sosyal medya kullanıcısı "İzlerken ne acı bir de bunlar gerçekten yaşandı" yorumu yaptı.

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