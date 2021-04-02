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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı'yı kim oyunuyor? Gizli istihbarat görevlisini oynayan oyuncu kim?
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı'yı kim oyunuyor? Gizli istihbarat görevlisini oynayan oyuncu kim?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünde vatanı için her şeyden vazgeçip Kıbrıs türklerinin yanında olmaya giden, özel istihbarat görevlisi olan Ankaralı karakteri büyük ilgi çekti. Türk'ün fedakarlığını gösteren Ankaralı karakterini hangi oyuncu oynuyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralıyı oynayan oyuncu...

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:16:00 -
Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı'yı kim oyunuyor? Gizli istihbarat görevlisini oynayan oyuncu kim?

Kıbrıs Türklerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin ilk bölümünde öze görevle Kıbrıs'a gönderilen istihbarat görevlisi Ankaralı karakterini hangi oyuncunun canlandırdığı merak kazandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı karakterini erkan Çayoğlu canlandırıyor. Ankaralı dizide Kıbrıs'a özel bir görevle gönderiliyor. O sırada düğün hazırlığında olan Ankaralı'nın görevini kabul ederek "Vatan Sağolsun" sözleri ile ülkesinden ayrılışı izleyicilerde büyük ilgi uyandırdı.

Bir Zamanlar Kıbrıs Serkan Çayoğlu kimdir?

Serkan Çayoğlu, Ada'ya 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı.2016 yılında sevgilisi Özge Gürelle birlikte İtalya'da Verissimo , ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C Est Per Postaya katıldı.

Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rölünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rölünde oynadı.

Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün yayınlanacak?

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölümleri Perşembe akşamları diziseverlerle buluşacak.

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