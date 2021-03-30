Bir Zamanlar Kıbrıs 1.Bölüm fragmanı! Gerçekler haykırılacak

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve büyük prodüksiyonuyla ses getirecek olan yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” ekran yolculuğuna başlıyor. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs”, tarihi olaylar çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

1963 yılında “Kanlı Noel” diye anılan ve “Türkleri yok etme amacıyla” başlayan saldırıların anlatıldığı, yitirilen hayatların, paramparça olan ailelerin ve aynı zamanda hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı, gerçek olaylardan yola çıkılarak hazırlanan, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ilk bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar:

21 Aralık 1963 sabahı… Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı… Yüzyıllardır Akdeniz’in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.

O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs’ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve “Anavatan”da, Ankara’da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla “eskisi gibi olmayacak” şekilde değişti.

Tarihimizin önemli bir kesiti olan, Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncinin anlatıldığı, “Bir Zamanlar Kıbrıs” izleyicide büyük bir heyecan uyandıracak.

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan İnan’ın, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” ilk bölümüyle, 1 Nisan Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.