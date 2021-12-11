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Medya Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz isim
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz isim

ATV'de Perşembe günleri ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz bir isim dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 14:19:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz isim

ATV'de ekrana getirilen başrollerinde Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz bir transfer gerçekleşti. Oyuncu Altan Gördüm, Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz bir karakterle dahil oldu.

Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi değişen kadrosu ile dikkat çekmeye devam ediyor.

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Bir Zamanlar Çukurova, izleyenleri ekran başına kilitliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altan Gördüm, Murat Saraçoğlu'nun yönettiği, Ayfer Tunç'un ise yazdığı fenomen dizinin kadrosuna sürpriz bir karakterle katıldı. Ana kadrosu neredeyse tamamen değişen diziden yeni ayrılıkların yaşanacağı da konuşuluyor.

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