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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık! TRT'ye geçti
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık! TRT'ye geçti

Bir Zamanlar Çukurova'da yaprak dökümü sürüyor. Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın ardından Kerem Alışık da projeye veda ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:17:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık! TRT'ye geçti

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu yine heyecanlı anlara sahne olacak ve bir başrol oyuncusu daha veda edecek.

TV100'ün haberine göre, Atv'nin Tims&B imzalı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu heyecanlı anlara sahne olacak. Başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın geçen sezon sonu ekipten ayrılmasının ardından kadroya Hakan Gümüşoğlu rolüyle İbrahim Çelikkol dahil olmuştu.

Yeni sezonun ilk bölümünde Ümit'i oynayan Hande Soral'ın da ayrılacağı dizide bomba bir gelişme daha yaşanacak ve Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakterlerinden Fekeli'yi oynayan Kerem Alışık reyting rekortmeni diziden ayrılacak.

TRT'de Staff Yapım imzalı "Seneye Bu Zamanlar" imzalı programı sunmaya başlayan Kerem Alışık dizinin 106 ya da 107. bölümünde veda edecek.

Ünlü oyuncu yakın çevresine de diziden ayrılacağını açıkladığı öğrenildi.

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