Bir Zamanlar Çukurova'da şok! Demir Yaman...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam yayınlanan 111. bölümüyle büyük ilgi çekti.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 112. bölüm fragman da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Züleyha Ümit'i öldürmekten tutuklanırken, geçtiğimiz sezon sonunda Yamanlar Konağı'na yapılan saldırının ardından ortadan kaybolan Demir'in cesedinin bulunduğu görülüyor.

Bir arabada eli sarkan adamı gören kişi, ''Demir Bey. Demir Yaman bu!'' dediği görülüyor. Yani bu demek oluyor ki Demir'in öldüğü kesinleşiyor.