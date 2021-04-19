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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da deprem! Diziye veda mı ediyor?
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da deprem! Diziye veda mı ediyor?

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 11:48:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'da deprem! Diziye veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümüne Fekeli Ağa’nın sözleri damga vururken Züleyha Demir’in Fekeli Ağa’yı vurduğunu öğreniyor.

Yeni bölüm fragmanını izleyen Bir Zamanlar Çukurova hayranları izledikleri karşısında adeta büyük bir şok yaşıyor.

Medya kulislerinde Hilal Altınbilek’in Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olak ‘Seneye Bu Zamanlar’ adlı programda Kerem Alışık’ın partnerinin güzel oyuncu Hilal Altınbilek olacağı iddia edilmişti.

 

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