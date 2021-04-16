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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık gelişmesi
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık gelişmesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde meydana gelen bir olay sonrası dizide ayrılık iddiaları güçlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 17:31:00 - 2021-04-16 17:31:59
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık gelişmesi

Çekimleri Adana’da gerçekleştiren dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor haberleri sosyal medyada dolanıyor. 

Dizinin fenomenleri yeni bölümü izlerken Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu sorusuna yanıt aramaya başlayacak.

Bu kapsamda fenomen yapım Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli yani Kerem Alışık’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 92. Bölümde ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın oynadığı Fekeli, Demir Yaman Tarafında vuruluyor.

Yeğeni Fikret’in nerede olduğunu soran Demir’e sert çıkan Fekeli ‘vurmazsan adam değilsin lan’ diyor.

Adanalıların gözü önünde peş peşe silahını ateşleyen Demir Yaman Fekeli Ağa’yı kalbinden vuruyor.

Kanlar içerisinde yere yığılan Fekeli Ağa'nın ölüp diziye veda edeceği öne sürüldü.

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