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Medya Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Saniye nerede? Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye dizide neden yok?
Medya

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Saniye nerede? Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye dizide neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye dizide neden yok? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Hünkar Yaman’ın katilinin Behice olduğu ortaya çıkmasından sonra Behice, dizine kendi sonunu hazırlamıştı. Behice’nin dizinden ayrılmasıyla derin bir nefes alan Saniye ve Gafur’un konaktaki maceralarının bundan sonra nasıl olacağı merak edilirken, Saniye’nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin önümüzdeki bölümlerde yer almayacağı söyleniyordu. Peki Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Saniye diziden ayrılacak mı? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Saniye nerede?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 11:11:00 - 2021-03-01 11:16:00
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Saniye nerede? Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye dizide neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakterini oynayan Selin Yeninci’nin korona olduğu biliniyordu. Koronayı evinde geçirmeye çalışan  Selin Yeninci’nin durumu ağırlaşan, yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakım haberi ile hayranlarını korkutan Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

Selin Yeninci kimdir?

Oyunculuğa ilk adımını, Olur Olur isimli sinema filmiyle atan Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geli. Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.  İlk dizi deneyimini ise Kaçın Kurası olan genç oyuncu, Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde de rol aldı. Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağında kahya başı Saniye karakterini oynamakta.

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