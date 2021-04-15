Bir Zamanlar Çukurova dizisi için flaş karar

ATV'de final yapacağı iddiaları sürekli ortalıkta dolanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi için hayranlarına güzel bir haber geldi.

Fenomen dizi 4. sezon onayını aldı. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, "4. sezon onayını alan Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinin ardından yeni sezonda sürpriz transferlerle ekran yolculuğuna devam edecek" dedi.

Kadrosunda Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik) ve Furkan Palalı (Fikret Fekeli) ve Nazan Kesal (Sevda) gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde yaşanacaklar...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesinde Çukurova'nın ılık ve ihtiraslı rüzgârıyla damga vuracak! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak!

Sevda, Ümit'in kayıp kızı mı?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

Fekeli, Fikret'in peşinden gidiyor

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!