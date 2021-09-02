Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin’i oynayan kim?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman? sorularının yanında Bir Zamanlar Çukurova yeni oyuncu kadrosu merak ediliyor. 4. sezona hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona yeni isimlerle geliyor. Hakan Gümüşoğlu’dan sonra Abdülkadir Keskin karekteri de diziye dahil oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler kimler? Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin’i oynayan kim?
Erkan Bektaş kimdir? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu genişledi. Bir Zamanlar Çukurova yeni oyuncu kadrosuna bakıldığında Hakan Gümüşoğlu karekterini oynayacak olan İbrahim Çelikkol yeni sezonda diziye katılan oyuncular arasında yerini aldı.
Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin kimdir?
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda Akıncı dizsinde Kemal Müdür rolünü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ise Ateş rolünü oynayan oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıra dışı bir karakterle dahil olacak. Erkan Bektaş’ın oynayacağı Abdülkadir Keskin, "Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!"
Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin’in amacı ne?
Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin’in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova’ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor.
Erkan Bektaş kimdir?
Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara’da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Erkan Bektaş, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30.bölümünde Kalender Çelebi yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir. 2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.
Erkan Bektaş’ın rol aldığı oyunlar
Macbeth : William Shakespeare - Tiyatro Pangar - 2012
Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi De Kayboldular : Plinio Marcos - Tiyatro Baykuş - 2010
Azizname : Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik - 2006
Döne Döne : Werner Schwab - Tiyatro Oyunevi - 2004
Kesme Şeker : Oyun Atölyesi - 2002
Son Gülen İyi Gülermiş
Erkan Bektaş hangi dizilerde oynadı?
Akıncı - 2021 - Kemal müdür
Gülperi - 2018-2019 Eyüp
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2019 Ateş
Serçe Sarayı -(2015) Mahir
Sağ Salim 2: Sil Baştan 2014 - Sacit
Benim İçin Üzülme - 2013 - Mustafa (orhanın babası)
Umutsuz Ev Kadınları - 2013 - Yavuz
Yırtık Uçurtma, Hava Nasıl Oralarda, - 2013 - Video klip oyuncusu
Leyla İle Mecnun - 27. Bölüm - 2011 - Uzay Gemisi Kaptanı
Geriye Kalan - 2011 - Cezmi
Aşk ve Ceza - 2010 - Yavuz Moran
Bahar Dalları - 2009 - Serdar
Kül ve Ateş - 2009 - Cemal
Başka Semtin Çocukları - 2008 - Haydar
Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008 - Sabri
Karayılan - 2007 - Şahin Bey
Fay Grim
Esir Kalpler - 2006
Nizam
Ihlamurlar Altında Salih 2005-2007
Acı Kin
Büyük Umutlar
Bedel
Bornova Bornova