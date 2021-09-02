Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin’i oynayan kim?

Erkan Bektaş kimdir? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu genişledi. Bir Zamanlar Çukurova yeni oyuncu kadrosuna bakıldığında Hakan Gümüşoğlu karekterini oynayacak olan İbrahim Çelikkol yeni sezonda diziye katılan oyuncular arasında yerini aldı.

Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin kimdir?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda Akıncı dizsinde Kemal Müdür rolünü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ise Ateş rolünü oynayan oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıra dışı bir karakterle dahil olacak. Erkan Bektaş’ın oynayacağı Abdülkadir Keskin, "Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!"

Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir Keskin’in amacı ne?

Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin’in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova’ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor.

Erkan Bektaş kimdir?

Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara’da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Erkan Bektaş, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30.bölümünde Kalender Çelebi yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir. 2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.

Erkan Bektaş’ın rol aldığı oyunlar

Macbeth : William Shakespeare - Tiyatro Pangar - 2012

Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi De Kayboldular : Plinio Marcos - Tiyatro Baykuş - 2010

Azizname : Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik - 2006

Döne Döne : Werner Schwab - Tiyatro Oyunevi - 2004

Kesme Şeker : Oyun Atölyesi - 2002

Son Gülen İyi Gülermiş

Erkan Bektaş hangi dizilerde oynadı?

Akıncı - 2021 - Kemal müdür

Gülperi - 2018-2019 Eyüp

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2019 Ateş

Serçe Sarayı -(2015) Mahir

Sağ Salim 2: Sil Baştan 2014 - Sacit

Benim İçin Üzülme - 2013 - Mustafa (orhanın babası)

Umutsuz Ev Kadınları - 2013 - Yavuz

Yırtık Uçurtma, Hava Nasıl Oralarda, - 2013 - Video klip oyuncusu

Leyla İle Mecnun - 27. Bölüm - 2011 - Uzay Gemisi Kaptanı

Geriye Kalan - 2011 - Cezmi

Aşk ve Ceza - 2010 - Yavuz Moran

Bahar Dalları - 2009 - Serdar

Kül ve Ateş - 2009 - Cemal

Başka Semtin Çocukları - 2008 - Haydar

Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008 - Sabri

Karayılan - 2007 - Şahin Bey

Fay Grim

Esir Kalpler - 2006

Nizam

Ihlamurlar Altında Salih 2005-2007

Acı Kin

Büyük Umutlar

Bedel

Bornova Bornova