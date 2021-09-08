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Medya Bir Zamanlar Çukurova 104. Bölüm öncesi 'ayrılık' açıklaması geldi
Medya

Bir Zamanlar Çukurova 104. Bölüm öncesi 'ayrılık' açıklaması geldi

ATV'de 4. sezonu merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanında görülen Murat Ünalmış ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 15:31:00 -
Bir Zamanlar Çukurova 104. Bölüm öncesi 'ayrılık' açıklaması geldi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Dizide Demir karakterini oynayan Murat Ünalmış'ın projeye veda ettiği açıklanmıştı.

Fakat oyuncunun yeni sezon fragmanında görülmesi 'Yeni sezonda devam edecek' söylentilerini gündeme getirdi.

Bu söylentiler çoğalınca Murat Ünalmış'ın menajerlik şirketinden bir açıklama geldi ve oyuncu söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi sevgili oyuncumuz Murat Ünalmış, 3 sezon boyunca başrolüne hayat verdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yollarını ayırmıştır. Son zamanlarda yazılı basında ve sosyal medyada çıkan ‘Tekrar geri dönecek’ haberlerine itibar etmemenizi rica ederiz. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini yer verildi.

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