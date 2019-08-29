0553 313 94 23

Bir yıldız kaydı! Başörtüsünün yılmaz savunucusu Şule Yüksel Şenler vefat etti

Ömrünü İslam’a adayan Şule Yüksel Şenler, yazıları ve konferanslarıyla özellikle 70’li yıllara damgasını vurmuş ve 28 Şubat sürecinde simgeleşmişti. Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler’in “Her Şey İslam için” eseri ise Müslüman gençliğin el kitabı olmuştu...

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
Bir yıldız kaydı! Başörtüsünün yılmaz savunucusu Şule Yüksel Şenler vefat etti

 Haber Merkezi 

Fani dünya hayatından bir yıldız daha kaydı... İslâmi camianın “Şule Abla”sı yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuştu. 8 aydır İstanbul Bağcılar’daki bir özel hastanede tedavi gören Şule Şenler, dün saat 12.30’da hayata gözlerini yumdu. Başörtüsü mücadelesinin simge ismi olan Şenler, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 70’li yıllara damgasını vurmuştu.

Ümmetin kadınlarının yolunu açtı

29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri’de dünyaya gözlerini çan Şenler, orta ikide bıraktığı öğrenimine rağmen kendisini yetiştirerek 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965’te görüntüsü ile düşüncelerinin uymadığını düşünerek tesettüre girdi. Yeni İstiklal Gazetesi’ndeki yazıları sebebiyle hakkında davalar açıldı. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı; Bugün gazetesinde 1967-71 yıllarında köşe yazarlığı da yaptı. Seher Vakti dergisi başyazarı oldu. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. 1971’de hapse atıldı. Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarla adından sıkça söz ettirdi. 1980’den sonra Zaman ve Milli Gazete’de yazılar yazdı.

Romanları rekor kırdı

Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şule Yüksel Şenler’in eserleri şunlar: Gençliğin Izdırabı, Hidayet, Bize Ne Oldu, İslam’da ve Günümüzde Kadın, Duyuşlar, Her Şey İslam için, Uygarlığın Gözyaşları, Huzur Sokağı, Kız ve Çiçek, Sağ El, Bir Bilinçli Öğretmen, Yılanla Tilki.

Son mesajı ‘tesettür’ oldu

Şenler, vefatından önce verdiği röportajda tesettürün içinin boşaltılmasından hayıflanarak, şu sözleri kullanmıştı: “Çok kötü bir gidişat var. Peygamberimizin bir sözü var; ‘Çıplak giyinikler’ diye. Bugünkü kıyafetleri görünce aldığım yarayı anlatamıyorum. Duyduğum o acıyı anlatamam...

Erdoğan çiftini buluşturdu

Şenler, kendi evliliklerinde mutlu olamasa da yüzlerce genci birbiriyle tanıştırıp mutlu yuva kurmalarına vesile oldu. Bunlardan biri de Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çiftiydi.

Şenler, bugün öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.

Sıkıyönetim mahkemesinde...

4 Haziran 1973’de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki bazı olaylarla ilgili davaya, sıkıyönetim bir numaralı mahkemesinde devam edilmiş ve yazar Şenler tanık olarak dinlenmişti.

Gazeteci-Yazar Demet Tezcan: En zor günlerde tek başına ordu oldu!

Başörtüsünü genç hanımlara sevdirmek için yıllarını harcayan Şule Yüksel Şenler’in anılarını kaleme alan gazeteci-yazar Demet Tezcan, Şenler’in vefatıyla ilgili şunları söyledi: “Ömrünü O’nun rızasını kazanmak için adadığı Rabbine kavuştu. Bir devrin cesur sesi sustu. Türkiye’deki en zor zamanlarda Şule Yüksel Şenler bir dönem tek başına bir ordu olarak mütedeyyin kesimin sesi oldu. Özellikle kadın ve genç kız kimliğinin gelişmesi için yazılarıyla, kitaplarıyla, konferanslarıyla İslam’ın mücahide kızına yön çizdi. Son nefesine kadar davasının hizmetinde oldu. Adeta Yasin Suresi’nde şehrin en uzak yerinden koşarak gelip Elçi’ye davet eden adam gibiydi. Adanmış bir ömür nasıl olur denilirse Şenler bunun en güzel örneğidir. Hiç evladı olmamıştı ama Türkiye’de onu ‘anne’ olarak gören sayısız evladı vardı. O‘nu acı ve sıkıntılardan uzaklaştıran tek tesellisi işte o gün bir avuç olan örtülü gençlerin sayısının bugün binlere, onbinlere, milyonlara çıkması. Davasını yaşatmak boynumuzun borcu.

Solcular bile pes edip destekledi

Şule Yüksel Şenler’in ilginç bir anısı da solcu gençlerle olmuştu. 70’li yıllarda Eskişehir’e konferans için giden Şenler’i ellerinde çürük domates ve yumurtalarla bekleyen gençler, ateşli konferansın sonunda sûkütu hayale uğrar. Gençlerden biri, “Bize İslam’ı yanlış anlatmışlar” deyip olduğu yere çömelip hıçkırıklarla ağlar. Solcu gençler, “Şule Abla, Allah sizden razı olsun, bizim gözümüzü açtınız” diye teşekkür ederek oradan ayrılırlar...

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. İslâmi camia
  5. Şule Abla
  6. Şule Yüksel Şenler
  7. Başörtüsü mücadelesi
  8. tesettür
  9. Yeni İstiklal Gazetesi
  10. Hür Söz
  11. Yeni İstiklal
  12. Babıalide Sabah
  13. Anadolu
  14. Seher Vakti
  15. Zaman
  16. Milli Gazete
  17. Huzur Sokağı romanı
  18. Gençliğin Izdırabı
  19. Hidayet
  20. Bize Ne Oldu
  21. İslam’da ve Günümüzde Kadın
  22. Duyuşlar
  23. Her Şey İslam için
  24. Uygarlığın Gözyaşları
  25. Huzur Sokağı
  26. Kız ve Çiçek
  27. Sağ El
  28. Bir Bilinçli Öğretmen
  29. Yılanla Tilki
  30. Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çifti
  31. Eyüp Sultan Camii
  32. Eyüp Sultan Mezarlığı
  33. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
  34. gazeteci-yazar Demet Tezcan

YORUM YAZ

  • KAHROLU YORUMKAHROLU YORUM37 dk önce
    AH ablam, bu sokakları görünce, yaptığın mücadelenin boşa gittiğini görüp üzüle üzüle gitmişsindir şu çirkefleşen dünyadan... Verdiğin mücadelenin Allah katında karşılığını alırsın inşallah... Burası senden sonra daha da kötü olacak... Tam senin gidişine denk gelen günlerdeki tartışma da ne halde olduğumu ortaya koyuyor, kızlar AVM'lerde mini şortla dolaşmasın, yok tangayla bile dolaşsın, erkekler bakmasın...Şortu içselleştirdik, şimdilik "mini"sine takıldık, 5 yıl sonra sıra tangada zaten...Hızlı bir şekilde Pompei'nin sonuna doğru gidiyoruz. Allah sonumuz hayreyleye...
  • şenay doğan şenay doğan 41 dk önce
    ey kurban olduğum dinim imanım sana emanetmeryemlerin haticelerin de öyle HASBİNALLAHİ VE NİMEL VEKİL NİMEL MEVLA VE NİMEN NASIR allaha emanet olun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
  1. Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
  2. İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50..
  3. Irak'la elektrik ticaretinde yeni..
  4. Motokrosta dünyanın en iyileri..
  5. TİSK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
  6. Pakistan’da sel felaketi: 5 ölü
  7. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
  8. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
  9. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
  10. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
  11. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
  12. Denizli'de sahte para operasyonu
  13. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
  14. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
  15. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
  16. Başkan Böcek’ten 30 Ağustos mesajı
  17. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika..
  18. Kayseri Basketbol sporcuları sağlık..
  19. Atakum Belediyesinden eğitime destek
  20. Hakem karar verdi: Memura 4+4 zam
  21. Amasya merkezli dolandırıcılık..
  22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya dönüşü..
  23. Emine Bulut’un cani kocası ile olan..
  24. Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık..
  25. Okul servis ücretleri yüzde 18 zamlandı
  26. Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip,..
  27. 4-7 Eylül’de kapılarını açıyor
  28. İsrail güçleri gece baskınlarında 20..
  29. Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar..
  30. İHA’nın gündeme getirdiği Leyla’nın..
Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

Günün Karikatürü

29 Ağustos 2019
Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı