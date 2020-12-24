Bir yılda 2,4 milyon yeni dijital müşteri

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, dijital çağ olarak adlandırdıkları bu süreçte, geleceğin bankacılığını tasarladıklarını ve öncü rol üstlendiklerini belirtti. Merdan, “Bu yaklaşımımızla müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimizin finansal konforuna odaklanıyor ve finansal hizmetlere 7/24 kesintisiz erişimini online platformlarımız üzerinden sağlıyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımlarımızla ve dijital esnekliğimizle çok verimli bir yıl geçirdik. Pandemi sürecine dijital olarak hazır girmenin avantajlarını müşterilerimizle birlikte yaşadık. Milyonlarca interaktif etkileşim sağladık. Başlattığımız, Self Servis Bankacılık uygulamamızın da katkısıyla son bir yıl içinde yaklaşık 2,4 milyon yeni dijital müşteri kazandık. Toplamda 9 milyon dijital müşteri sayısına ve şube dışı kanallardan yapılan işlem sayısında yüzde 95 oranına ulaştık” ifadelerini kullandı.