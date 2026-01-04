  • İSTANBUL
Dünya Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bağlı Bondarnoye yerleşiminde kontrolün sağlandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bağlı Bondarnoye yerleşiminde kontrolün sağlandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Bondarnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.

Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam bin 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dâhil 26 zırhlı savaş aracı imha edildi.

Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu ve Ukrayna silah sanayisi çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve deniz ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA montaj ve depolama tesisleri, bir hava savunma radarı, ayrıca 156 farklı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.

Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 15 adet güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, ayrıca 124 uçak tipi İHA’sını düşürdü.

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama

Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama

Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!

Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Güney Amerika’nın kalbi Venezuela’da 2026 yılının ilk günlerinde dünya siyasi tarihine geçecek bir belirsizlik yaşanıyor. Venezuela Devlet B..
Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
