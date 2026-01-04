Bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bağlı Bondarnoye yerleşiminde kontrolün sağlandığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bağlı Bondarnoye yerleşiminde kontrolün sağlandığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Bondarnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam bin 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dâhil 26 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu ve Ukrayna silah sanayisi çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve deniz ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA montaj ve depolama tesisleri, bir hava savunma radarı, ayrıca 156 farklı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 15 adet güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, ayrıca 124 uçak tipi İHA’sını düşürdü.