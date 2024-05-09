Bir yanı bahar bir yanı kış!
Van'ın dağlarında kış havası etkili olurken ovalara baharın canlılığı geldi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bir-yani-bahar-bir-yani-kis-83199
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Van'ın dağlarında kış havası etkili olurken ovalara baharın canlılığı geldi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bir-yani-bahar-bir-yani-kis-83199
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