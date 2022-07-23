Bir yalan daha patladı! Sözcü'ye ibretlik tokat

YENİ AKİT ANKARA

Başta Sözcü Gazetesi olmak üzere bir çok internet sitesi artık yalan haberde sınır tanımıyor. "Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan aleyhine olsun, isterse yalan olsun" mantığı güden internet siteleri bizzat haber yaptıkları kişiler tarafından yalanlanmaya başladı. Sözcü'nün son haberine de kapak gibi bir yalanlama geldi.

"HABER KAYNAĞI SÖZCÜ'YÜ YALANLADI"

Türkiye'de yaşayan Japonya vatandaşı Yoshi Enomoto'nun ikamet uzatma başvurusu reddedildi. Enomoto ise yaptığı paylaşımda başvurusunun neden reddedildiğini bilmediğini ve ne yapacağını şaşırdığını duyurdu. Paylaşımında Başkan Erdoğan'dan yahut herhangi bir devlet yetkilisinden söz etmedi. Fakat yalan haberde ve gerçeği bağlamından koparmakta hiçbir sakınca görmeyen sözde medya kuruluşları bu durumu da çarpıtarak işi Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığına bağladı.

Sözcü Gazetesi ve birçok sözde bağımsız internet sitesi Yoshi Enomoto'nun başvurusunun reddini Enomoto'nun Başkan Erdoğan'ın söylediği bir Japon Atasözü ile ilgili olarak yaptığı eleştiriye bağlayarak; "Başkan Erdoğan'ı eleştirdiği için başvurusu reddedildi" noktasına getirerek algı yönetimine başvurdu. Sözcü Gazetesi'nin haberini alıntılayan Yoshi Enomoto ise; "Atasözü ile alakası yok" diyerek Sözcü'nün haberini yalanladı.

Böylece Sözcü Gazetesi ve birçok internet sitesinin söz konusu haberi uydurduğu, algı yönetimi yaptığı ve çarpıttığı çok net bir biçimde ortaya çıktı. Enomoto'nun söz konusu haberi yalanlaması Sözcü'de ve algı operasyonu yapan internet sitelerinde tek kelimeyle bile haber yapılmadı.