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Spor Bir yabancı o eksikti! Şimdi de "yabancı hakem" tartışması
Spor

Bir yabancı o eksikti! Şimdi de "yabancı hakem" tartışması

Hakem tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli. Bunu sağlamalıyız." diyerek yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 19:23:00 -
Bir yabancı o eksikti! Şimdi de "yabancı hakem" tartışması

 Yeniakit.com.tr 

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Anadolu Ajansı Spor Masası programına konuk olan
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem tartışmalarına değindi.

İngiltere ile Türkiye'yi kıyaslayan Başkan Büyükekşi, "Premier Lig'de 20 takım var, 19 tane hakemleri var. 19 hakem, VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bizde 23 tane saha, 12 tane VAR hakemi var. Hakem sayımız onlardan çok daha fazla." dedi.

Değerlendirmesini, "Öncelikle güven duygusunu geliştirebilmemiz lazım. Hatayı başka yerde aramak lazım. Hakemler üzerinden aramaya devam edersek yanlış yaparız." mesajı ile sürdüren TFF Başkanı, sözlerinin devamında yeni bir tartışmaya kapı araladı.

"Yabancı hakem getirebiliriz"

Yabancı hakem için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

Süper Lig'de maç yöneten 22-23 hakemimiz var ama VAR'da 12 hakem var. Oradaki hakem sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda bazı ülkelerle iletişim halindeyiz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli. Bunu sağlamalıyız. Amacımız en iyisini yapabilmek. Sıfır hata olur mu? Mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor. Bunlar olacaktır.

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