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Dünya Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Genç doktorlardan haber alınamıyor
Dünya

Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Genç doktorlardan haber alınamıyor

Avustralya'da en büyükleri 31, en küçükleri 27 yaşında olan 5 doktordan cumartesi akşamından bu yana haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:45:00 -
Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Genç doktorlardan haber alınamıyor

Avustralya'da kamp yapmak üzere Alice Spring kentinden ayrılan 5 doktordan haber alınamadığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumu’nda yer alan habere göre, ülkenin Kuzey Bölgesi’nde bulunan Ruby Gap'te kamp yapmak için yaşadıkları Alice Spring kentinden cumartesi akşamı saat 5 civarında ayrılan Gabrielle Freedman (29), Shaygun Narula (27), Haydn Dodds (29), Renae Walker, (31) ve Jessica Kolic (29) isimli 5 doktorun belirlenen zamanda kamp alanına gelmemeleri üzerine durum polise bildirildi.

Genç doktorlardan haber alınamıyor

Grubun diğer üyeleri tarafından polise yapılan ihbar sonucu arama çalışması başlatıldı.

4 çekerli bir araçla yola çıktıkları belirtilen gruptan haber alınamazken, havadan arama çalışması başlatan polis ekipleri, habersiz bir şekilde ortadan kaybolma gibi davranışlarının bulunmadığı belirtilen 5 doktor için endişeli olduklarını belirtti.

"Kamp yerine ulaşamadılar"

Genç doktorların kaybolmasına ilişkin açıklamada bulunan Kuzey Bölgesi Polisinden Komiser Darrell Kerr, cumartesi akşamı saat 5 civarında Alice Spring kentinden ayrılan ve pazar öğleden sonra geri dönmesi gereken grubun kamp yerine ulaşmadığını hatırlatarak, "Grubun, o sabah erken saatlerde Alice Springs'ten ayrılan başka bir grupla buluşması gerekiyordu, ancak onlara ulaşamadılar." dedi.

Bölgeye ancak 4 çeker araçla ulaşılabiliyor

5 kişilik doktor grubunun arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıktığı Ruby Gap bölgesinin Doğu MacDonnell Sıradağlarında bulunan ve zor yollarıyla ünlü bir doğa parkı olduğu belirtilirken, bölgeye ancak dört çeker araçlarla ulaşılabildiği kaydedildi.

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