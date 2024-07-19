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Teknoloji Bir ülkenin açıklaması şaşırttı! ‘Küresel sorun bizi etkilemedi’
Teknoloji

Bir ülkenin açıklaması şaşırttı! ‘Küresel sorun bizi etkilemedi’

Yeniakit Publisher
2024-07-19 11:59:00 -
Bir ülkenin açıklaması şaşırttı! ‘Küresel sorun bizi etkilemedi’

Microsoft’un güncelleme sırasında yaşadığı sorun dünya genelindeki hizmetlerin aksamasına neden olurken, bir ülke problem yaşamadıklarını açıkladı.

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu.

Yaşanan sorun Türkiye'yi de etkiledi. Özellikle büyük kurumsal firmaların uygulamalarında yaşanan aksaklıkların sebebinin de aynı olduğu belirlendi. Türkiye’de de havacılık ve bankacılık sektörleri aynı sorunu yaşadı.

Sorunun siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve Türkiye’de de birçok şirket ve kurumun hizmet aldığı CrowdStrike adlı firmanın dün gerçekleştirdiği bir güncelleme ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Küresel arıza Rusya'yı etkilemedi

Rusya'dan yapılan açıklamada herhangi bir sektörde sorun yaşanmadığı belirtildi.

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Birçok kurumda işlemler durdu! Küresel internet sorunu Türkiye’yi de etkiledi

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