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Dünya Bir ülkede Squid Game dehşeti! İzleyen kişi kurşuna dizilecek
Dünya

Bir ülkede Squid Game dehşeti! İzleyen kişi kurşuna dizilecek

Kuzey Kore'de Squid Game dizisini ülkeye sokan bir öğrencinin idamına karar verildi. Ayrıca dizinin kopyalarını da pazarladığı tespit edilen kişi kurşuna dizilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:17:00 -
Bir ülkede Squid Game dehşeti! İzleyen kişi kurşuna dizilecek

Netflix'in dizisi Squid Game'in bir kopyasını ülkeye getiren Kuzey Koreli bir kişinin idam edilmesine karar verildi.

Aksam.com.tr'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, bir öğrenci olduğu belirtilen Kuzey Koreli, popüler Güney Kore dizisini bir USB mobil bellek cihazına saklayıp Çin'den ülkeye giriş yaptı.

Kopyaları diğer öğrenciler de dahil olmak üzere birkaç kişiye sattıktan sonra ülkenin gözetim servisleri tarafından yakalanan kişinin dizideki karakterlerin de öldürüldüğü acımasız yöntemlerden biri olan kurşuna dizilerek idam edilmekle cezalandırılacağı belirtildi.

Bir kolluk kuvveti kaynağı, "Her şey geçen hafta bir lise öğrencisinin Güney Kore draması Squid Game'i içeren bir USB flash sürücü satın alması ve onu sınıftaki en iyi arkadaşlarından biriyle izlemesiyle başladı" dedi.

İlgili tutuklamaların, ülkenin Çin ile sınır komşusu olan Kuzey Hamgyong eyaletinde geçtiğimiz hafta gerçekleştiği düşünülüyor.

Radio Free Asia, diskin bir kopyasını satın alan bir öğrencinin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını, gösteriyi izleyen altı kişinin ise beş yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Kuzey Kore, Batı ve Güney Kore'den gelen materyallerin ülkeye girmesine katı bir yasak getirdi ve yetkililer yabancı medya içeren video CD'ler için öğrencilerin okulunda arama yapıyor.

Olayla ilgili "Merkez Komite okul müdürünü, gençlik sekreterini ve sınıf öğretmenlerini görevden aldı." bilgisi geçildi.

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