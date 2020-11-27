Bir ülkede ilk koronavirüs vakası görüldü

Büyük Okyanus’un güneyindeki Polinezya bölgesinde bulunan ada ülkesi Bağımsız Samoa Cumhuriyeti'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. Yetkililer 13 Kasım’da Avustralya'nın Melbourne kentinden ülkesine dönen 70 yaşındaki bir erkeğe uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Adı açıklanmayan adamın bir sağlık kuruluşunda eşiyle birlikte Tupua Tamasese Meaole Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı temsilcisi Leausa Dr Take Naseri, adı açıklanmayan adamın eşinin testinin negatif olduğunu ve çiftle birlikte aynı uçakta bulunan 274 yolcunun karantinaya alındığını ifade etti.

Öte yandan, geçen hadta Yeni Zelanda'dan ülkesine dönen bir denizcinin ilk testi pozitif, ertesi gün uygulanan testte ise negatif olduğu görülmüştü.

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından geçen hafta Facebook’tan yapılan duyuruda, halkı korkmamaya ve sakin kalmaya çağırdı.

NTV'deki habere göre Tuilaepa, "Endişelenecek bir şey yok. Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Tıbbi personelimiz hazır ve yeterli tıbbi malzememiz var. Son 9 aydır koronavirüse karşı güvende olduğumuz için şükrediyorum. Şimdi Samoa halkından ricam dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişinin halihazırda uygulamakta olduğu önlemleri hepimizin uygulaması. Gördüğünüz gibi ben de bir maske takıyorum" ifadelerini kullandı.

Samoa, pandeminin geçen aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıktığından beri Kovid-19'un görülmediği dünyadaki nadir birkaç ülkeden biriydi.

Koronavirüse ilişkin şu ana kadar resmi vaka bildirimi yapılmayan ülkeler ise şu şekilde; Solomon Adaları, Tonga Krallığı, Palau, Nauru, Vanuatu, Türkmenistan ve Kuzey Kore.

Yaklaşık 1 yıldır OHAL uygulanıyor

Bununla brilikte ülke, daha önce doğrulanmış bir Kovid vakası olmamasına rağmen, yılın başından beri olağanüstü hal altında bulunuyor. İlk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ise OHAL 23 Aralık’a kadar 4 hafta daha uzatıldı.

Ada ülkesi, Kovid-19’un birçok ülkeyi etkilemeye başladığı yılın başlarında sınırlarını dünyaya kapatmakta hızlı davrandı.

Samoa'nın hızlı tepkisinin nedenlerinden birini ise ülkenin geçen yıl düzinelerce bebek ve çocuk ölümüyle sonuçlanan yıkıcı kızamık salgınından muzdarip olmasıydı.

Samoa’da geçen yıl etkili olan kızamık salgını nedeniyle geçen yıl çoğu 4 yaş altındaki çocuklardan oluşan 70’i aşkın kişi hayatını kaybetti. Hükümet, geçen yılın Ekim ayında kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edilerek 2019 sonuna kadar aşılama oranını yüzde 93’e çıkardı.

Öte yandan, dünya genelinde koronavirüsle enfekte olanların sayısı 61 milyonu geçerken, Covid-19 kaynaklı ölümler 1 milyon 440 bine yaklaştı.