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Dünya Bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı
Dünya

Bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:42:00 -
Bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı

Avrupa’da yeni tip koronavirüs salgınında İspanya ve Fransa'dan sonra İngiltere’de 1 milyon vaka sınırını aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660'a ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555'e yükseldiğini duyurdu.

4 haftalık karantina kararı

İngiltere’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalar ve 4 haftalık karantina kararını duyurdu.

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660’a yükseldi.

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