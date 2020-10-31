Bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı

Avrupa’da yeni tip koronavirüs salgınında İspanya ve Fransa'dan sonra İngiltere’de 1 milyon vaka sınırını aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660'a ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555'e yükseldiğini duyurdu.

4 haftalık karantina kararı

İngiltere’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalar ve 4 haftalık karantina kararını duyurdu.

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660’a yükseldi.