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Bir ülkede daha plastik poşet yasaklandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren tek kullanımlık plastik poşetlerin tamamen yasaklanması, tüm ülke geneline yayılmaya başladı.

13 Ocak 2019 Pazar 18:52
Bir ülkede daha plastik poşet yasaklandı

Belçika'da, pazarlarda ücretsiz verilen tek kullanımlık plastik poşetler, en önemli çevre kirliliği nedenlerinden biri. Bu nedenle başkent Brüksel'de 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren tek kullanımlık plastik poşetler tamamen yasaklandı.

Yasak, pazar yerleri, marketler, eczaneler, manavlar da dahil oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Brüksel'de başlayan bu önlem, ülkenin diğer kentlerine de yayılıyor.

Kortrijk, Gent ve Sint - Niklaas'ın da aralarında bulunduğu birçok kentte, plastik poşet yerine file, yeniden kullanılabilir çanta veya kese kağıdı gibi çevre dostu seçenekler teşvik ediliyor. Flaman Çevre Bakanı Joke Schauvlige, Şubat ayında Danıştay'ın vereceği tavsiye sonrası, plastik poşetleri tamamen yasaklamayı planlıyor.

Kortrijk kentinde artık pazarlarda plastik poşet verilmeyecek. Gent, Lokeren, Sint - Niklaas ve Aalst'ın da aralarında bulunduğu diğer kentlerde ise, plastik poşet yerine çevre dostu seçenekler deneniyor.

Gent Belediyesi, yeniden kullanılabilir alışveriş çantaları yapmak için Ulusal Pazarcılar Birliği'nden bir bütçe alıyor. Belediye tarafından yaptırılan çantalar, Tüketici Haftası'nda halka dağıtılıyor.

Belediyeler, yeniden kullanılabilir bez çantaların yanı sıra file ve kese kağıdı kullanımını da teşvik ediyor.

Pazarda poşet istemeyen müşteriye birer elma

Atık toplama kuruluşu MİWA, birçok kent ve kasabadaki pazarlarda alışveriş filesi dağıtıyor. Pazarcılar da, plastik poşet kullanımının en aza indirilmesi çabalarına katkı sağlıyor.

Pazarcılar Birliği Başkanı Rudi De Wilde, De Standaart gazetesine yaptığı açıklamada, plastik poşet istemeyen müşterilere fazladan birer mandalina ya da elma verdiğini söylüyor.

Bütün bu önlemler, piyasada plastik poşet kullanımını önemli ölçüde azaltsa da, çevre kirliliği açısından hala yeterli düzeyde değil. Bu nedenle Belçika makamları, tek kullanımlık plastik poşetleri tamamen yasaklamak istiyor.

Flaman Çevre Bakanlığı, Danıştay'ın Şubat ayında bu konuda vereceği tavsiye kararını bekliyor. Bu kararın ardından, ilkbahardan itibaren plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak.

Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde genel plastik poşet yasağı 1 Aralık 2017'de yürürlüğe girmişti. Bu bölgede, özel şartlara bağlı olan bazı gıda maddelerinin tek kullanımlık plastik maddelerle paketlenmesine verilen izin de Mart 2020'de sona erecek.

Avrupa'da her yıl yaklaşık 800 bin ton tek kullanımlık plastik poşet tüketiliyor. Ortalama 20 dakika kullanılan bir plastik poşet 1 saniye içinde üretiliyor. Ancak bu poşetin doğada yok olması 100 ile 400 yıl arasında değişiyor.

(BBC TÜRKÇE)

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:52
  1. Belçika
  2. Poşet yasağı

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