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Sağlık Bir ülkede daha ilk aşı vuruldu
Sağlık

Bir ülkede daha ilk aşı vuruldu

Slovakya'da da koronavirüs aşılamaları başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:46:00 -
Bir ülkede daha ilk aşı vuruldu

Slovakya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamanın başlaması ile Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşı ilk olarak hükümetin Pandemi Komisyonu üyesi Vladimir Krcmery’e vuruldu.

Macaristan’ın ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovakya’da AB üyesi ülkelerden bir gün önce Kovid-19’a karşı aşılamalar başladı. Aşı, ülkenin batısındaki Nitra kentinde bulunan Nitra Fakülte Hastanesi’nde yapıldı.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Portekiz ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde ise yarın resmi olarak toplu aşılamanın başlaması beklenirken, Almanya’da ilk aşı 101 yaşındaki Ediht Kwoizalla’ya yapıldı.

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