Bir ülke şokta! Genelkurmay başkanını taşıyan helikopter düştü
Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da içinde olduğu askeri helikopter düştü.
Hindistan'dan gelen son dakika haberine göre, içinde Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da olduğu bir askeri helikopter Tamil Nadu'nun Coonoor kentinde düştü.
Şu ana kadar 3 kişi kurtarılırken dördüncü kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Kurtarılan üç kişi ağır yaralandı ve Nilgiris ilçesindeki al Wellington kantonundaki hastaneye kaldırıldı. Genelkurmay Baikanı Bipin'in durumu bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...