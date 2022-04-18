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Dünya Bir ülke maske zorunluluğunu tamamen kaldırdı
Dünya

Bir ülke maske zorunluluğunu tamamen kaldırdı

İskoçya’da yüz maskesi takma zorunluluğunun sona erdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:25:00 - 2022-04-18 14:36:45
Bir ülke maske zorunluluğunu tamamen kaldırdı

İskoçya’da son koronavirüs kısıtlaması da kaldırılırken, İskoçya Hükümeti, Covid-19 yayılmaya devam ettiği için insanların uygun olan yerlerde yüzlerini kapatmaya devam etmelerini şiddetle tavsiye ettiğini belirtti.

Maske kısıtlamasının gevşetilmesi, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un, konsey seçim kampanyası sırasında kameralara maskesiz yakalanıp polise şikayet edilmesinden bir gün sonra açıklandı.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Cumartesi günü South Lanarkshire, East Kilbride'deki bir kuaför ziyareti sırasında maske takmadığı ortaya çıkan Başbakan, polise şikayet edilmiş, polis yetkilileri de durumu doğrulayıp değerlendirmeye alındığını açıklamıştı.

Ülkede Ulusal İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan haftalık bir Covid-19 verilerinde, İskoçya'daki her 17 kişiden birinde corona virüse rastlanırken, önceki haftalara göre büyük düşüş kaydedilmişti.

İskoçya’da Nisan ayının sonuna kadar, semptomları olan kişilerin izole olacağı ve PCR testi yaptıracağı aktarılırken, 30 Nisan'dan itibaren test yaptırmaları zorunlu olmayacak.

ÜLkede pandeminin başından bu yana yaklaşık 1 milyon 870 bin corona virüs vakası kaydedilirken, 11 bin 774 kişini virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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