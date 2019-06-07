Bir ülke daha S-400 konusunda ABD'ye resti çekti

Hindistan, Rus yapımı S-400 almaya karar verdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika'nın yaptırım tehdidine rağmen geri adım atmayacaklarını söyledi

Amerika, S-400 üzerinden Türkiye'yi tehdit ederken, Hindistan'dan S-400 çıkışı geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Rusya ile imzalanmış bir sözleşmenin olduğunu hatırlattı. Sözcü, sözleşmeyi uygulamak için adımlar atıldığını söyledi.

Geçen günlerde Hindistan medyasında bir haber çıkmış, Amerikalı bir yetkilinin, "Hindistan'ın S-400 alması durumunda 2 ülkenin arasının açılacağı" söylediği iddia edilmişti. Ancak Hindistan tehditlere karşı Amerika ile daha önce yaptıkları anlaşmayı hatırlattı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası ile alakalı bir anlaşmanın olduğunu söyledi.

Hindistan ve Rusya geçtiğimiz ekim ayında S-400 için anlaşma imzalamıştı. İlk parti Hindistan'a 2020 Ekim'inde teslim edileceği, geriye kalan dört partinin ise 2023 yılına kadar teslim edileceği belirtilmişti.