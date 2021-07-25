Bir ülke daha milyon dolarlar akıtmış! İşte besleme medyanın en bonkör foncu ülkesi

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Batı ülkelerinin Türkiye'deki tetikçiliğini üstlenen ve ortak özellikleri feminizm ve LGBT propagandasıyla nesli ifsat etmek başta olmak üzere milletin manevi değerlerini hedef almak olan fondaş medyanın kirli çamaşırları tek tek dökülmeye devam ediyor.

En bonkör İsveç

Onur isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Medyascope, Bianet, Platform24 gibi sözde 'habercilik' yapan internet sitelerinin İsveç'ten de fon aldığını deşifre etti. Milyon dolarlarla beslendiğini gözler önüne seren sosyal medya kullanıcısı vatandaşın, rakamları da gözler önüne sermesiyle birlikte en bonkör ülkenin İsveç olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Ruşen Çakır, İsveç'ten de beslenmiş

Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır'ın, ABD ve Norveç ile birlikte İsveç'ten de beslendiğini ve sadece 2017'de 60 bin doları cebe indirdiğini ortaya çıkaran Onur isimli vatandaş, "Medyascope sadece Norveç'den değil, İsveç devletinden de fon almış." ifadesini kullandı.

'Samanlık devrimcisi' Ertuğrul Kürkçü de Batı'dan fonlanıyor

Kurucusu Ertuğrul Kürkçü olan ve LGBT ile feminizm propagandasının en önde gideni Bianet'in, fondaş medya arasında en büyük payı aldığı ortaya çıktı.

İnanılmaz rakamları gözler önüne seren vatandaş, 2015'ten bu yana Bianet'in kasasına 7,6 milyon dolar aktarıldığını belirtti:

"İsveç devleti 2015'den günümüze Bianet web sitesine büyük miktarda fon vermiş. Bugüne kadar Bianet'e verdikleri para toplam 5.100.580 dolar.

İsveç devleti 2007-2015 arası da Bianet'e toplam 2.571.868 dolar fon vermiş. Böylece Bianet'in İsveç'den aldığı fonun toplam miktarı 7.672.448 ABD doları tutuyor"

Batı'ya Hasan Cemal de göbekten bağlı

Gazeteci Hasan Cemal'in kurucusu olduğu Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'na ait Platform24 isimli internet sitesine de milyon dolarlar akıtıldığını açıkladı.

"İsimler hep aynı"

Onur isimli vatandaş, aldığı kaynağı da belirterek "İsveç devletinin fon verdiği kurum ve kuruluşlara bu siteden bakabilirsiniz. Türkiye'de fon verdikleri diğer kurumlar başka ülkelerden fon veren kuruluşlarda da gördüğümüz hep aynı isimler; https://openaid.se/en/explore-aid/countries-and-regions" ifadelerini kullandı.

Neden sadece bunlara fon aktarılıyor?

Sözlerine devam eden sosyal medya kullanıcısı vatandaş, Batılı ülkelerin neden hep marjinal ve belirli kişilere fon aktardığını sorguladı ve şunları söyledi:

"Merak ettiklerim;

ABD, Norveç, İsveç, Belçika vs. tüm ülkelerden fon verilen kurumlar niye hep Bianet, Medyascope, Serbestiyet gibi aynı isimler? Niye hiçbirinde farklı bir kurum yok? Mesela niye Akut'a, kadın sığınma evlerine ve onların avukatlarına fon vermezler?

Bütün bu ülkelerin hep aynı 3-5 kuruma fon vermesini sağlayan network kimlerden oluşuyor ve nasıl oluyor da hep bu aynı kurumlar başvurup, kabul görüyor? İzlenme oranı son derece düşük bu 3-5 kurumu dünya çapındaki STK'lar ve devletlere öneren ve kabul görmelerini sağlayan kim?

Sadece İsveç devletinden 7.6 milyon dolar fon alan Bianet'de gerçekten 3-5 kişi mi çalışıyor?!!! Bu arada Bianet diğer devletlerdeki fonlardan da milyonlarca dolar alıyor!"

Onlarca dernekten besleniyorlar

Kendi sitelerinden paylaşmaktan da çekinmeyen fondaş medyanın onlarca yabancı vakıftan besleniyor.

İşte P24'ün sitesindeki foncu vakıflar, büyükelçilikler ve ülkeler...

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