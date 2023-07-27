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Dünya Bir ülke daha karıştı! Darbe destekçileri sokağa indi
Dünya

Bir ülke daha karıştı! Darbe destekçileri sokağa indi

Yeniakit Publisher
2023-07-27 23:32:00 - 2023-07-27 23:35:39
Bir ülke daha karıştı! Darbe destekçileri sokağa indi

Nijer'de dün askerin yönetime el koyması sonrasında darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da sokağa indi.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonucu darbe destekçileri sokağa çıktı. Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları attı.

Dosso'da toplanan grup da Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti. Her iki gösteride de eylemcilerin Rus bayrakları taşıması dikkati çekti. Öte yandan Niamey'de toplanan göstericiler Bazoum'un partisi "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYA)" genel merkezini ateşe verdi.

Taşlı ve sopalı göstericiler, binayı ateşe vermeden önce olay yerindeki araçları taşladı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen parti binasının büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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