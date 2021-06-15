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Ekonomi Bir ülke daha harekete geçti! Kripto para için resmen adım attılar
Ekonomi

Bir ülke daha harekete geçti! Kripto para için resmen adım attılar

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan kripto paralarının kullanımı için ilk adımı attı. Daha önceden El Salvador kripto paraları resmen kabul ettiğini duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 07:52:00 -
Bir ülke daha harekete geçti! Kripto para için resmen adım attılar

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kripto paraların kullanımı için ülkenin merkez bankasına hazırlık yapılması talimatı verdi.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, Tanzanya Merkez Bankasının hazırlıksız yakalanmamak için gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.

Hassan, dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.

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