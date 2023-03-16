Bir ülke daha Filistin’e desteğini yineledi

PJD'den yapılan açıklamada, Parti'nin daha önce "Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın İsrail ile ilişkiler hakkındaki açıklamaları kınamasına" yönelik Kraliyet Divanı'nın cevabına karşılık verildi.

Partinin en yüksek yürütme kurulu olan Genel Sekreterliğinin, bugünkü bildirisinde "hükümetteki diğer meslektaşları gibi eleştiri ve takibe boyun eğen bir kabine üyesi olarak Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla direk iletişim bağlamında daha önce de bir açıklama yapmıştır" ifadeleri yer aldı.

Parti'nin "milletin birliğinin sembolü, en yüksek temsilcisi ve Devlet Başkanı olarak Kral'ın elindeki verilerden yola çıkarak ortaya koyduğu mülahazaları ve uyarılarını kabul etmekte herhangi bir beis görmediği" kaydedildi.

PJD Genel Sekreterliği 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, "İsrail işgalinin Filistinlilere karşı canice saldırganlığını sürdürdüğü bir dönemde, bazı Afrika ve Avrupa toplantılarında Siyonist varlığı savunur gibi görünen Fas dışişleri bakanının son tutumlarını kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kraliyet Divanı, PJD'nin geçen günlerde Fas Krallığı ile İsrail arasındaki ilişkilere dair bazı sorumsuzca ve tehlikeli safsatalar içeren ve bunları işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlarla irtibatlı görüp son gelişmelerle ilişkili bir bildiri yayınladığını belirtmişti.

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Fas Kraliyet Divanı'nın, ülkedeki siyasi partilere karşı açıklamalarda bulunması ender görülen durumlar arasında yer alıyor. Son olarak ülkenin iç meselelerine yönelik bir konuya ilişkin 2016'da Kraliyet Divanı'ndan "İlerleme ve Sosyalizm Partisi'ne karşı bir açıklama yapılmıştı.

Fas ile İsrail ilişkileri

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li heyetin 22 Aralık 2020'de Rabat'a yaptığı ziyarette de Fas, İsrail ve ABD arasında ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Fas, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan’dan sonra İsrail ile normalleşmeye giden dördüncü Arap ülkesi olmuştu.